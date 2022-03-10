ВСУ сбили еще один самолет оккупантов [ Редактировать ]
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Российские оккупанты потеряли еще один боевой самолет над Украиной. Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады заявили, что сбили еще один вражеский Су-25.
Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10-й горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовый номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край).
Судя по фото, пилот не смог катапультироваться и сгорел в кабине.
По данным Генштаба на утро 10 марта, оккупанты потеряли в Украине 49 самолетов и 81 вертолет.
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