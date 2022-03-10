В Харькове отключат горячую воду [ Редактировать ]
В Харькове временно прекратят поставки горячей воды. В частности, все ресурсы направят на сохранение тепла в квартирах. Об этом сообщает КП "Харьковские тепловые сети".
Из-за обстрелов российских оккупантов в Харькове временно вынуждены прекратить поставки горячей воды. Отмечается, что это с целью экономии воды
С целью экономии воды, временно прекращено горячее водоснабжение. Весь имеющийся ресурс КП "Харьковские тепловые сети" направляет на сохранение тепла в квартирах. Просим прощения за неудобства.
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