Скончался солист группы "Отпетые мошенники" [ Редактировать ]
Солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, известны под псевдонимом Том Хаос, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщают росСМИ.
Тело 50-летнего Вячеслава обнаружил сосед 10 марта в доме Зинурова в деревне Капорки под Санкт-Петербургом. Сестра музыканта не могла до него дозвониться и попросила соседа выяснить, что случилось. Мужчина вошел в дом и обнаружил Зинурова повешенным на лестничных перилах.
Смерть музыканта подтвердил концертный директор коллектива. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку.
Популярная в конце 90-х - начале 00-х группа до сих пор давала концерты. Том Хаос покинул ее год назад из-за финансовых разногласий с директором и другим солистом Сергеем Амораловым.
Напомним, что хиты "Отпетых мошенников": "Девушки бывают разные", "А у реки", "Люби меня, люби", "Бросай курить".
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