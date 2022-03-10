Солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, известны под псевдонимом Том Хаос, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщают росСМИ.

Тело 50-летнего Вячеслава обнаружил сосед 10 марта в доме Зинурова в деревне Капорки под Санкт-Петербургом. Сестра музыканта не могла до него дозвониться и попросила соседа выяснить, что случилось. Мужчина вошел в дом и обнаружил Зинурова повешенным на лестничных перилах.

Смерть музыканта подтвердил концертный директор коллектива. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку.

Популярная в конце 90-х - начале 00-х группа до сих пор давала концерты. Том Хаос покинул ее год назад из-за финансовых разногласий с директором и другим солистом Сергеем Амораловым.

Напомним, что хиты "Отпетых мошенников": "Девушки бывают разные", "А у реки", "Люби меня, люби", "Бросай курить".