Сирийские художники рисуют фреску в знак солидарности с Украиной на стене разрушенного дома после российского вторжения в Украину. Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

Россия намерена реализовать в Украине сирийский сценарий. Об этом свидетельствуют последние заявления официальных лиц РФ, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Официальные лица россии, в том числе военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан... Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий", – написал он в Twitter.

Также Подоляк рассказал, что город Киев в осаде, но оборона продумана, а политическое руководство Украины на своих рабочих местах в столице.