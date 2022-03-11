Путин намерен реализовать в Украине сирийский сценарий – Подоляк [ Редактировать ]
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Россия намерена реализовать в Украине сирийский сценарий. Об этом свидетельствуют последние заявления официальных лиц РФ, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Официальные лица россии, в том числе военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан... Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий", – написал он в Twitter.
Также Подоляк рассказал, что город Киев в осаде, но оборона продумана, а политическое руководство Украины на своих рабочих местах в столице.
Київ. Місто в облозі. Місто, готове битися. Оборона продумана. Постачання налагоджене. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені та професійні. Політичне керівництво країни у повному складі на робочих місцях у столиці України. pic.twitter.com/QK4VizojWF— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 11, 2022
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