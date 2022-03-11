"Много не бывает": украинцам доложили о сбитой технике оккупантов [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 11 марта, в оперативном командовании "Север" доложили о сбитой технике оккупантов.
Сбитых вражеских "Сушек" много не бывает.
по теме
Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов
YouTube заблокує канали російських пропагандистських державних медіа по всьому світові
В Мелитополе Запорожской области 11 марта группа оккупантов из 10 человек похитила мэра города Иван Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом
В ночь на пятницу, 11 марта, город Чернигов подвергся обстрелам и ударам российских агрессоров и остался без водоснабжения
В пятницу, 11 марта, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов