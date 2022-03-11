По Николаеву начали мощные обстрелы с северо-восточной стороны [ Редактировать ]
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты начали обстрелы города с северо-восточной стороны.
"Идут активные боевые действия под Гурьевкой. Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться", - сообщил Виталий Ким.
Он попросил жителей не пугаться, а также не делать фотографии и не снимать на видео.
"Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео! Не пугайтесь, передвигаются наши. Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все в порядке", - попросил глава ОВА.
Позже он уточнил, что российские оккупанты стреляют по городу с северо-восточной стороны.
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