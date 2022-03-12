В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарный штаб [ Редактировать ]
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Российские войска продолжают попытки прекратить любую деятельность в захваченном Мелитополе. Оккупанты прекратили работу гуманитарного штаба, созданного на базе Дворца культуры имени Шевченко.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.
"Оккупанты в Мелитополе заблокировали гуманитарный штаб, куда местные приходили за продуктами, одеждой и лекарствами. Сейчас они не могут получить помощь", – отметил Геращенко.
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