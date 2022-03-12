ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупанту [ Редактировать ]
Сегодня, 12 марта, украинские военнослужащие полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк нацистов, базирующийся в Брянской области страны-террориста россии.
Об очередной победе ВСУ сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"В/Ч 12721 488-й полк (г. Клинцы, Брянская обл.) уничтожен полностью !! Слава ВСУ", - написал на своей странице в фейсбук Братчук.
Такая военная единица, как полк, содержит от 2 до 3 тысяч военных.
Как известно, этот полк входил в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии страны-агрессора россии.
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