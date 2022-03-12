Сегодня, 12 марта, украинские военнослужащие полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк нацистов, базирующийся в Брянской области страны-террориста россии.

Об очередной победе ВСУ сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В/Ч 12721 488-й полк (г. Клинцы, Брянская обл.) уничтожен полностью !! Слава ВСУ", - написал на своей странице в фейсбук Братчук.



Такая военная единица, как полк, содержит от 2 до 3 тысяч военных.

Как известно, этот полк входил в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии страны-агрессора россии.