Российские оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области относительно объявления очередной "народной республики".

Депутатов призывают не поддаваться провокациям и не сотрудничать с агрессором. Об этом пишет в Facebook Сергей Хлан.

"Оккупанты звонят депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался. Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР"!",- пишет Хлань.

Хлань призывает депутатов не сотрудничать с оккупантами, чтобы не войти в историю как предатели Украины.