Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині [ Редактировать ]
11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.
Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.
Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.
Нагадуємо, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях прирівнюються до військового злочину.
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