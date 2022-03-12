11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.

Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.

Нагадуємо, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях прирівнюються до військового злочину.