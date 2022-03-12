На Бучанщині окупанти розстріляли автівку під білим прапором [ Редактировать ]
На Бучанщині окупанти розстріляли автівку під білим прапором. Повідомляється, що подружжя прямувало на евакуацію.
На трасі між Липівкою та Калинівкою ворог здійснив постріли по автівці жителів Макарова, які намагались виїхати з блокади. В результаті обстрілу, 63-річний чоловік та його 31-річна дружина загинули на місці.
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