Во время ракетных обстрелов телебашни в Киеве 1 марта погибла гражданка России Ася Климова. Она полгода назад переехала в столицу Украины. Жила близ Дорогожичей и имела временный вид на жительство в Украине.

1 марта Ася вышла из дома в направлении метро. С тех пор с ней не было связи. Сегодня ее друзья сообщили, что Ася погибла при обстреле российскими войсками телебашни на Дорогожичах.

В своем последнем видео Ася Климова рассказывала, что российские военные "не спасают от фашистов, а напали на нее и на украинцев и продолжают нападать днем и ночью".

"Я сижу в дверном проеме у себя дома, так как это безопасно, если по дому ударят, жду, когда мои соседи позовут меня в метро, так как тревожно идти самой. Мои соседи, которые говорят по-русски со мной и со своими родителями по телефону. Их родители сейчас в других городах, в укрытиях. […] Я буду благодарна, если вы этим поделитесь, чтобы в вашем информационном поле было больше информации о том, что здесь происходит. Меня никто не спасает от фашистов. На меня и народ вокруг меня напали и продолжают нападать днем и ночью", - говорит девушка в своем последнем видео в инстаграмме.