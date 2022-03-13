Путин страдает от "стероидной ярости", вызванной раком - Daily Mail [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин страдает расстройством мозга, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникшей в результате лечения онкологии стероидами. Об этом пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на данные американской разведки.
Аналитики на Западе считают, что все более "беспорядочное" поведение хозяина Кремля, одутловатость, бледность и странное социальное дистанцирование являются результатом лечения. "Опухшее лицо и шея" 69-летнего правителя могут быть потенциальными побочными эффектами длительного приема стероидов.
Источники в разведке предполагают, что Владимир Путин может быть болен раком, а его странное нелогичное поведение является проявлением "стероидной ярости", возникшей в результате лечения рака стероидами.
Ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, высокопоставленные деятели разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, считают, что существует физиологическое объяснение вызывающего всеобщую критику решения российского президента вторгнуться в Украину.
Напомним, что разведка США считает заявление Путина о ядерном оружии "странным".
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