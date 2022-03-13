Въезд журналистов в Ирпень запрещен [ Редактировать ]
Въезд журналистов в Ирпень запрещен для того, чтобы уберечь жизнь представителей медиа и украинских военных.
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в Telegram.
Он обратился к украинским и иностранным СМИ и попросил представителей медиа, а также всех украинцев не публиковать в соцсетях военнослужащих, а также их технику.
"Сегодня для Ирпеня печальный день – за ночь погибли 3 наших парня, которые стояли на въезде из Бучи на блокпосту. Потому что все бегают фотографируют, показывают в интернете, показывают позиции врагу", – сказал Маркушин.
С сегодняшнего дня въезд журналистов в Ирпень запрещен.
"Таким образом мы хотим уберечь жизнь и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев – не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что угодно, что бы указывало на их расположение! Это очень важно!", – призвал мэр.
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