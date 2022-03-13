Мільйони цивільних людей різних національностей і віросповідань, які мирно проживали в Україні, стикнулися з гуманітарною катастрофою, спричиненою військовим вторгненням Росії, авіаційними і ракетними обстрілами житлових кварталів, продуктових складів, лікарень, пологових будинків, шкіл та інших об’єктів критичної інфраструктури українських міст.

Як наслідок, з початку повномасштабної війни Росії проти України щонайменше загинули 82 дитини і понад 100 дітей було поранено. Російські війська пошкодили або знищили понад 200 шкіл, 30 лікарень та 1500 житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і ці цифри продовжують збільшуватися.

Сотні тисяч мирних людей опинилися в блокаді російських військ на Київщині, в Маріуполі та Волновасі Донецької області без їжі, води, медичної допомоги та інших засобів для існування. Жертвами російської блокади в Маріуполі вже стали щонайменше 2187 мирних мешканців, вбитих в результаті постійних обстрілів, у тому числі під час спроб евакуюватися через заздалегідь узгоджені гуманітарні коридори.

Оскільки немає нічого ціннішого за людське життя, Всеукраїнська Рада Церков і релігійні організації повторно закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників.

Крім цього, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звертається до керівництва Російської Федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії ‒ вжити термінові заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором, а також негайного обміну військовополоненими між Росією та Україною.

Повторно наголошуємо, що з метою уникнення будь-яких провокацій евакуацію цивільного населення через гуманітарні коридори можуть здійснювати цивільні волонтери та служителі Церков і релігійних організацій, як у супроводі співробітників української поліції, так і без їхньої участі.

Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та встановлення миру шляхом переговорів.