В Ирпене в результате вражеского огня погиб волонтер [ Редактировать ]
Источник: Maks Levin
В Ирпене, в результате вражеского обстрела, погиб волонтер Александр Иващик. У мужчины остались двое несовершеннолетних детей и жена.
Об этом сообщает Telegram-канал городского головы Ирпеня Маркушина Александра.
С начала войны мужчина сразу начал помогать людям.
"Помог эвакуироваться сотням людей, особенно пожилого возраста", - пишет Маркушин.
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