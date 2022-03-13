ВСУ разгромили еще одну колонну врага: захватили много техники [ Редактировать ]
Воскресенье у ВСУ было богатым на военные трофеи. В частности, украинские герои разгромили еще одну колонну российских оккупантов.
Так, украинские военные заполучили новый необычный трофей, а именно - мостоукладчик МТУ-90 армии оккупантов.
На нем написано - "за Ахтырку". В этом населенном пункте длительное время ведутся ожесточенные бои.
Кроме того, в сети опубликовали видео, на котором видно, как "еще одна колонна орков отправилась в ад". Украинские военные показали полные машины трофеев.
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