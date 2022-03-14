ВСУ уничтожили 4 самолета и 3 вертолета оккупантов [ Редактировать ]
ВСУ за прошедшие сутки, 13 марта, уничтожили 4 самолета, 3 вертолета и один беспилотник армии РФ. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
На одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских военных самолетов типа Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовый удар по оборонным редутам украинских военных.
Пока украинские истребители вели воздушный бой, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеских целям.
Зафиксировано три попадания по самолетам врага. Также зенитные ракетные войска сообщают о поражении трех вертолетов рашистов.
Еще один самолет утром 13 марта сбили бойцы оперативного командования "Север".
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