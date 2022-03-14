Под Харьковом ВСУ провели успешное контрнаступление [ Редактировать ]
В ночь на 14 марта на Харьковщине возле города Изюм украинские военные совершили контрнаступление. В результате российские силы удалось отбросить.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
По его словам, минувшей ночью в Харькове раздавались взрывы, а на подступах к городу украинские защитники не дали врагу добраться до ключевого направления - дороги на восток страны.
"Под Изюмом также удалось совершить небольшое контрнаступление, и немного отбросить россиян. Ведь Изюм - одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на восток, дорога на Донбасс", - отметил чиновник.
Следует заметить, что с начала войны, 24 февраля, за Изюм российские войска ведут упорные бои.
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