В ночь на 14 марта на Харьковщине возле города Изюм украинские военные совершили контрнаступление. В результате российские силы удалось отбросить.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, минувшей ночью в Харькове раздавались взрывы, а на подступах к городу украинские защитники не дали врагу добраться до ключевого направления - дороги на восток страны.



"Под Изюмом также удалось совершить небольшое контрнаступление, и немного отбросить россиян. Ведь Изюм - одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на восток, дорога на Донбасс", - отметил чиновник.

Следует заметить, что с начала войны, 24 февраля, за Изюм российские войска ведут упорные бои.