Ушла за игрушками для детей: под Харьковом оккупанты убили 15-летнюю девушку [ Редактировать ]
В Дергачах Харьковской области оккупанты попали в частный дом. В результате обстрела погибла девушка-подросток.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
"В результате обстрела оккупантов погиб ребенок 2007 года рождения. Дарья пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей и в этот момент в их дом в Дергачах попал снаряд. В доме были родители и еще 2 ребенка, они не ранены", - сообщил Болвинов.
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