В Дергачах Харьковской области оккупанты попали в частный дом. В результате обстрела погибла девушка-подросток.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"В результате обстрела оккупантов погиб ребенок 2007 года рождения. Дарья пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей и в этот момент в их дом в Дергачах попал снаряд. В доме были родители и еще 2 ребенка, они не ранены", - сообщил Болвинов.