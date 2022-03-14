Пять солдат-срочников ВС РФ заявили, что находятся на пресс-конференции добровольно.

Солдаты-срочники заявили, что их отправили "на учения".

При этом, один солдат-срочник 23 февраля узнал у офицера, что техника маркируется "для участия в боевых действиях". Но не поверил в это.

"Из 62 танков приехало в лагерь только 16. Я понял, что война действительно идет. Мы серьезно проигрываем...я видел трупы...Мне 20 лет, и я видел трупы, это ужасно", - сказал пленный солдат.