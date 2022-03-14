"ВСУ разбивают наши колонны в пух и прах": брифинг пленных российских солдат-срочников (видео) [ Редактировать ]
Пять солдат-срочников ВС РФ заявили, что находятся на пресс-конференции добровольно.
Солдаты-срочники заявили, что их отправили "на учения".
При этом, один солдат-срочник 23 февраля узнал у офицера, что техника маркируется "для участия в боевых действиях". Но не поверил в это.
"Из 62 танков приехало в лагерь только 16. Я понял, что война действительно идет. Мы серьезно проигрываем...я видел трупы...Мне 20 лет, и я видел трупы, это ужасно", - сказал пленный солдат.
по теме
По состоянию на 6 вечера, 13 марта, количество украинских граждан, которые покидают страну стабильно большое
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО пересмотрит свою позицию о невмешательстве в войну в Украине в случае применения РФ химического оружия
Российские войска продолжают попытки прекратить любую деятельность в захваченном Мелитополе
Арестованы резервы российской федерации, в размере 415 млрд долларов пойдут на возмещение убытков Украине
В понедельник, 7 марта, ВСУ отбили Чугуев