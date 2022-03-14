В Польше вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 еще не закрыт. Страна не отказывалась от своих намерений помочь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика в интервью RMF.

"Мы готовы передать наши МиГи 29, но, во-первых, вместе с нашими союзниками по НАТО, прежде всего американцами, в рамках общего союзнического решения, плюс с гарантией, что мы сможем заполнить этот пробел другими самолетами подобного класса, чтобы Польша не ограничивала свой оборонный потенциал", - отметил Дворчик.

Вместе с тем он подчеркнул, что со стороны США пока нет никаких шагов в этом направлении.

"Я хотел бы, чтобы мы солидарно поддержали Украину в ее борьбе за независимость. Но я понимаю, что некоторые процессы требуют времени, а решение определенных обсуждений, поэтому я считаю, что эта тема еще не закрыта", - уточнил Дворчик.