Оккупанты разрушили очистные сооружения в Васильевке. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате обстрелов войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода, который находится в селе Верхняя Криница, разрушены несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации.

Даже при восстановлении питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требуется капитальное восстановление сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки.