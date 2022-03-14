Оккупанты разрушили очистные сооружения в Васильевке, сточные воды идут в Днепр (фото) [ Редактировать ]
Оккупанты разрушили очистные сооружения в Васильевке. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
В результате обстрелов войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода, который находится в селе Верхняя Криница, разрушены несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации.
Даже при восстановлении питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требуется капитальное восстановление сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки.
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