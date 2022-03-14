В программе "Время" на Первом канале россии в студию прорвалась женщина с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.

Первое видео опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram.

По словам Собчак, видео антивоенной акции видели многие зрители росТВ, и прислали ей видео в качестве доказательств. Именно их она и опубликовала в своем Телеграм-канате "Осторожно новости".

На плакате большими буквами было написано "NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

Женщина, державшая плакат, кричала "Нет войне!".

Марина Овсянникова

Смелой девушкой оказалась сотрудница канала Марина Овсянникова.

В Сети появился ее ролик, в котором она объяснила мотивы своего поступка.

Она заявила о том, что Россия является агрессором в Украине.

Россиянка уверена в том, что ответственность за войну против Украины лежит на президента РФ Владимире Путине.

Сообщается, что ее уже задержала полиция.