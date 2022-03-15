"В сторону Одессы двигаются 14 российских кораблей - Naval News [ Редактировать ]
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Во вторник, 15 марта, стало известно о том, что в сторону Одессы двигаются 14 российских кораблей, включая десантные. Об этом сообщает профильное издание Naval News.
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