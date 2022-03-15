Окупанти нанесли ракетний удар авіацією та кораблями по населеному пункту на Одещині [ Редактировать ]
Фото: Макс Левин
У вівторок, 15 березня, російські окупанти нанесли ракетний удар авіацією та кораблями по населеному пункту на Одещині. Поранені дві людини. Про це повідомив голова Одеської ОВА.
Також війська рф випустили близько 90 снарядів по іншому населеному пункту.
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