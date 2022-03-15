Российские оккупанты убили гражданского без оружия и с поднятыми руками [ Редактировать ]
Русский оккупант
Источник: Unsplash
Источник: Unsplash
Российские оккупанты 7 марта убили гражданского под Киевом без оружия, с поднятыми руками.
Видео украинские военные передали немецким журналистам.
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