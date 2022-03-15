В районе Гостомеля, Бучи и Ворзеля под Киевом раздалась громкая канонада [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 15 марта, появились сообщения о громкой канонаде в районе Гостомеля, Бучи и Ворзеля под Киевом.
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