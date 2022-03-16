В Сумской области ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов [ Редактировать ]
В среду ночь. 16 марта, на железнодорожном вокзале Тростянца Вооруженные силы Украины уничтожили гаубичный дивизион российских оккупантов 2С19 Мста-С. Об этом сообщает 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.
Также украинские военные уничтожили другую военную технику российских войск.
Бойцам 93-й бригады Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 Мста-С. Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области.
Отмечается, что технику удалось уничтожить без существенных разрушений в городе.
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