Оккупанты пытались продвинуться в сторону Киева: перешли к обороне [ Редактировать ]
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Российско-оккупационные войска пытались продвинуться в сторону Киева. Но им это не удалось, поэтому враги перешли к обороне.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Враг осуществляет попытки возобновления наступательных действий в направлении на Вышгород. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успеха не имел, перешел к обороне", - говорится в сообщении.
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