Российско-оккупационные войска пытались продвинуться в сторону Киева. Но им это не удалось, поэтому враги перешли к обороне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг осуществляет попытки возобновления наступательных действий в направлении на Вышгород. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успеха не имел, перешел к обороне", - говорится в сообщении.