Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с видеообращением к Конгрессу США. Обращаясь к американским политикам глава государства в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной для российской авиации.

Создать над Украиной бесполетную зону - это спасти людей. Гуманитарную бесполетную зону. Условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно и каждую ночь терроризировать наши мирные города... Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей.

Зеленский заявил, что если закрытие неба - это "слишком много", то существует альтернатива: поставка систем ПВО С-300 или аналогичных систем, а также авиации.

Президент Украины Зеленский призвал Вашингтону продолжить вводить санкции против Москвы, "пока российская военная машина не остановится", и предложил учредить международный "союз ответственных государств", который бы "немедленно" останавливал конфликты по всему миру или предоставлял помощь при стихийных бедствиях.

Как сообщило CNN, страны НАТО уже направили в Украину советские мобильные системы ПВО с меньшим диапазоном высот, чем у С-300, однако способные поражать крылатые ракеты.

Напомним, что Польша была готова послать Украине истребители МиГ-29, однако США заявили, что не смогут быстро заменить их.