Под Черниговом ВСУ уничтожили склад боеприпасов и колонну топливозаправщиков оккупантов (фото) [ Редактировать ]
В Черниговской области артиллерия ВСУ уничтожила склад вражеских боеприпасов и более десяти топливозаправщиков. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
Рубрика "было - стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретился с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво.
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