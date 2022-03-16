Под Киевом уничтожили командный пункт 35-й армии РФ - Залужный (видео) [ Редактировать ]
На Киевском направлении артиллеристы ВСУ разнесли командный пункт и пункт обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.
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