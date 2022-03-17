Удары по гражданским и вязкие бои: России начала новую тактику [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупант вязкими боями на фронте и ударами по гражданским пытается попытки дестабилизировать общественное мнение в Украине. Что и является тактикой россии.
Об этом пишет в Twitter Михаил Подоляк.
"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал он.
по теме
В среду, 16 марта, советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина уже уничтожила треть российского войска
Спикер главы Офиса президента Алесксей Арестович заявил, что в Украине для российских военнопленных создадут спецлагеря
Станом на сьогодні до Німеччини прибули майже 180 тисяч українців. Німецькі депутати запросили до Бундестагу міністерку внутрішніх справ країни.
Так само - дуже обережно висловлюється щодо перемов України та Росії, підозрюючи, що Кремль може готувати пастку чи навмисно створювати "ілюзію переговорів".