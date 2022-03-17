Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупант вязкими боями на фронте и ударами по гражданским пытается попытки дестабилизировать общественное мнение в Украине. Что и является тактикой россии.

Об этом пишет в Twitter Михаил Подоляк.

"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал он.