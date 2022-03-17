Босния и Герцеговина могут принять решение быть членом Североатлантического альянса, однако россия оставляет за собой право реагировать на такую возможность.

Об этом заявил посол рв в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов, пишет "Балканский обозреватель".

"Если она Босния и Герцеговина решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело - наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", - заявил Калабухов.

При этом он добавил, что не думает, что Босния станет членом НАТО, поскольку в стане нет консенсуса и ей будет нелегко принять решение.

Посол рф заявил, что у Кремля нет плана действий по Боснии, и Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".

В свою очередь глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла россии.

"Решительно осуждаю угрозы посла рф в Боснии. Сообщение российского посла о том, что реакция россии последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, однозначно, но одновременно неприемлемо для Боснии и Герцеговины", - подчеркнул Комшич.

Он подчеркнул, что решение Боснии о вступлении в НАТО может быть только решением институтов Боснии и Герцеговины, а не поводом для нападения на страну

"Как глава Президиума Бостии и Герцеговины я обязан осудить и отвергнуть угрозы, являющиеся не только угрозой Боснии и Герцеговине, но и угрозой мира и стабильности на Западных Балканах", - сказал Комшич.