"Мы будем реагировать": россия пригрозила Боснии украинским сценарием [ Редактировать ]
Босния и Герцеговина могут принять решение быть членом Североатлантического альянса, однако россия оставляет за собой право реагировать на такую возможность.
Об этом заявил посол рв в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов, пишет "Балканский обозреватель".
"Если она Босния и Герцеговина решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело - наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", - заявил Калабухов.
При этом он добавил, что не думает, что Босния станет членом НАТО, поскольку в стане нет консенсуса и ей будет нелегко принять решение.
Посол рф заявил, что у Кремля нет плана действий по Боснии, и Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".
В свою очередь глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла россии.
"Решительно осуждаю угрозы посла рф в Боснии. Сообщение российского посла о том, что реакция россии последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, однозначно, но одновременно неприемлемо для Боснии и Герцеговины", - подчеркнул Комшич.
Он подчеркнул, что решение Боснии о вступлении в НАТО может быть только решением институтов Боснии и Герцеговины, а не поводом для нападения на страну
"Как глава Президиума Бостии и Герцеговины я обязан осудить и отвергнуть угрозы, являющиеся не только угрозой Боснии и Герцеговине, но и угрозой мира и стабильности на Западных Балканах", - сказал Комшич.
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