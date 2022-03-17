Арестович рассказал детали о переговорах с россией [ Редактировать ]
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина не проигрывает на переговорах с россией о прекращении войны.
По его словам, все о чем власти намерены договорится с Москвой, должно быть лучше, чем до войны.
"Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция президента, по его словам, состоит в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год, это первое. Второе - все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа", - заявил Арестович.
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