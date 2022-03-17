Оккупанты уже украли для Крыма воды на 620 миллионов гривен [ Редактировать ]
Враг захватил все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала и с тех пор незаконно отобрал у Украины воды на 620 миллионов гривен.
Об этом сообщает государственная экологическая инспекция.
Сооружения Северо-Крымского канала регулировали водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым. Отмечается, что враг 27 февраля разрушил временную дамбу.
Также оккупанты уничтожили автомобильный мост и главное перегораживающее сооружение канала. Сейчас россия осуществляет водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр. Отмечается, что пропускная мощность гидросооружения - 50 кубометров в секунду.
Страна агрессор нанесла Украине ущерб более чем на 32 миллиона 628 тысяч гривен в сутки. Итак, россияне украли уже воды на 630 миллионов гривен.
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