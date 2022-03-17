В результате обстрелов со стороны российских оккупантов, была повреждена высоковольтная линия Запорожской АЭС. Из-за этого из четырех рабочих линий функционирующей осталась только одна, поэтому мощность энергоблоков была уменьшена.

Об этом сообщает официальный канал НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"16 марта 2022 года в результате вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии из Запорожской атомной электростанции. Таким образом, из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Следовательно, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена", - говорится в сообщении.

На данный момент ремонт линии организовать невозможно, поскольку в зоне повреждения продолжаются активные боевые действия.