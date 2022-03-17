Президент Франции не исключает начала большой войны в Европе [ Редактировать ]
Эммануэль Макрон / Фото: Getty Images
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает начала большой войны в Европе.
Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно готовиться к возможному вооружённому конфликту высокой интенсивности и увеличить инвестиции (в армию).
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