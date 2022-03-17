ВСУ сбили российский Ми-24 [ Редактировать ]
В четверг, 17 марта, Генеральный штаб ВСУ публикует фото нового "трофея".
Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Спасибо за фото группе воинов, которая просто проходила рядом.
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Станом на неділю, 13 березня, в Генеральному штабі ЗСУ доповіли про ситуацію в країні.
В Генштабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен
По состоянию на четверг, 10 марта, в Генеральном штабе ВСУ опубликовали последние данные по ситуации в стране
Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, группировка Воздушных сил ВСУ последние дни успешно отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российской военной авиации за десять дней войны против нашей страны составили уже 88 самолетов и вертолетов