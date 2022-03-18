Підрозділами ППО збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34 [ Редактировать ]
У п'ятницю, 18 березня, близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34.
Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер".
Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території.
Голова Київської ОВА Олександр Павлийчук сказал:
Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34! Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер".
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