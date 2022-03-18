Количество покидающих Украину снижается [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 17 марта, из Украины выехали почти 55 тысяч человек - на 20% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Пассажиропоток относительно предыдущих суток существенно уменьшился… Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.
Так, на Польшу пришлось более 60% выехавших. При этом ранее этот показатель составлял 65-69%.
Также отмечается рост потока въезжающих в Украину. Вчера их число превысило 18 тысяч, в том числе граждан Украины – более 15 тысяч, тогда как 14 марта эти показатели составляли соответственно 15 тысяч и 13 тысяч.
Подавляющее большинство – мужчины, готовые встать на защиту страны. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулось свыше 302 тысяч наших соотечественников.
Также сообщается, что за прошедшие сутки на западных границах было оформлено почти 800 транспортных средств с гуманитарными грузами, это количество стабильно уже последние несколько дней.
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