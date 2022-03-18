До 17 марта, жители Украины могли использовать платежную систему PayPal только в ограниченном объеме: вводить средства на счет было можно, а выводить или снимать - нельзя. Сейчас система начала полноценную работу.

"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны", – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, PayPal временно отменит плату за обслуживание для клиентов, которые посылают средства на украинские счета PayPal или получают средства на такие счета.

18 марта, PayPal заблокирует все счета россиян в платежной системе.

Как работает PayPal

PayPal – это крупнейшая дебетовая электронная платежная система (электронный кошелек) в мире. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Система работает в 202 странах (но не во всех предоставляется полный набор услуг), имеет более 260 млн зарегистрированных пользователей, работает с 25 национальными валютами.

Популярный интернет-торговец eBay "заточен" на оплату покупок именно через PayPal (эти компании являются родственными организациями).

Функционал PayPal разделен на два направления: для бизнеса (продавцов) и физлиц. В Украине пока доступно только второе.

Для того чтобы начать работу с PayPal, нужно зарегистрировать учетную запись. Делается это так:

зайдите на сайт системы из мобильного веб-браузера или на компьютере;

нажмите кнопку "Зарегистрироваться" в правом верхнем углу;

введите номер мобильного телефона и подтвердите его;

введите имя, адрес электронной почты, придумайте пароль;

на вопрос "Где вы живете?" выберите "Украина", укажите почтовый адрес, дату рождения.

После регистрации нужно добавить свою карту к счету PayPal. На сайте системы указано, что карты некоторых украинских банков пока нельзя подключить к кошельку PayPal.

В дальнейшем при работе с PayPal (оплате, заказе, переводе денег) нужно будет указывать только свой адрес электронной почты и пароль.

В этой части алгоритм работы PayPal такой же, как и у Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и многих других подобных систем. Но PayPal гораздо популярнее в мире.