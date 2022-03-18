Пуски российских ракет были даже с Каспийского моря - ВСУ [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины российской федерации.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Воздушные силы видят главную задачу властей в предупреждении граждан о полете ракеты. По словам спикера командования ВС Вооруженных сил, большинство ракет украинские военные обнаруживают, видят место запуска и направление полета.
"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря – это очень трудно отследить", - заявил Игнат.
В связи с этими обстоятельствами сигнал воздушной тревоги должен однозначно восприниматься знаком к принятию мер ради собственной безопасности.
по теме
У п'ятницю, 18 березня, близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34
Станом на п'ятницю, 12 березня, в Генеральному штабі ЗСУ доповіли про ситуацію в країні
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к иностранным партнерам и поставщикам вооружения
В четверг, 17 марта, Генеральный штаб ВСУ публикует фото нового "трофея"
Около полуночи в небе над Киевской областью был уничтожен вражеский штурмовик СУ-25 и подбит СУ-35 противника