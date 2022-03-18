Вооруженные силы Украины зафиксировали ракетные обстрелы российских войск из глубины российской федерации.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушные силы видят главную задачу властей в предупреждении граждан о полете ракеты. По словам спикера командования ВС Вооруженных сил, большинство ракет украинские военные обнаруживают, видят место запуска и направление полета.

"Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались со стратегических ракетоносцев, даже с Каспийского моря – это очень трудно отследить", - заявил Игнат.

В связи с этими обстоятельствами сигнал воздушной тревоги должен однозначно восприниматься знаком к принятию мер ради собственной безопасности.