Украинцы смогут менять в Польше наличные гривны на злотые [ Редактировать ]
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Украинские беженцы в Польше уже со следующей недели смогут менять гривны на злотые. Соответствующую программу намерен внедрить Центральный банк Польши, чтобы помочь украинским гражданам.
При этом местные банки и пункты обмена отказывались предоставлять нашим гражданам такую услугу, объясняя это излишком наличных средств.
Об этом сообщило издание Forbes.
Наплыв примерно двух миллионов беженцев из Украины привел к тому, что в Польше сформировался избыток наличных денег в украинской валюте. В то же время банки и пункты обмена обеспокоены постепенным падением гривны в цене.
В связи с этим Нацбанк Польши принял решение сотрудничать с крупнейшим государственным банком Польши PKO Bank Polski.
Украинцы могут обменять 100, 200, 500 и 1000 украинских гривен на злотые. Каждый может обменять до 10 000 гривен в польском банке.
Стоит отметить, что украинскую гривну практически невозможно обменять в большинстве стран Европы. Из-за этого украинские беженцы в ЕС не могут покупать себе предметы первой необходимости.
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