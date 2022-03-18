Украинские беженцы в Польше уже со следующей недели смогут менять гривны на злотые. Соответствующую программу намерен внедрить Центральный банк Польши, чтобы помочь украинским гражданам.

При этом местные банки и пункты обмена отказывались предоставлять нашим гражданам такую услугу, объясняя это излишком наличных средств.

Об этом сообщило издание Forbes.

Наплыв примерно двух миллионов беженцев из Украины привел к тому, что в Польше сформировался избыток наличных денег в украинской валюте. В то же время банки и пункты обмена обеспокоены постепенным падением гривны в цене.

В связи с этим Нацбанк Польши принял решение сотрудничать с крупнейшим государственным банком Польши PKO Bank Polski.

Украинцы могут обменять 100, 200, 500 и 1000 украинских гривен на злотые. Каждый может обменять до 10 000 гривен в польском банке.

Стоит отметить, что украинскую гривну практически невозможно обменять в большинстве стран Европы. Из-за этого украинские беженцы в ЕС не могут покупать себе предметы первой необходимости.