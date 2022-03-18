В Сумах после обстрела оккупантами загорелся склад с лакокрасочной продукцией (фото, видео) [ Редактировать ]
В Сумах около 16:00 в результате артобстрела оккупантами загорелось складское помещение с лакокрасочной продукцией на площади более 6 тыс. кв. Об этом сообщает ГСЧС. Предварительно жертв и пострадавших нет.
по теме
В Харькове российские оккупанты обстреляли рынок в районе метро "Героев Труда". После обстрела начался сильный пожар, уничтоживший рынок. В результате обстрела погибли 3 человека, 5 получили ранения
В Киеве от обстрела горит многоэтажный дом в Святошинском районе
На Ахтырку Сумской области оккупанты сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы. Об этом сообщил городской глава Павел Кузьменко
В Киеве, на Виноградаре в результате обстрела повреждено 6 домов
В пятницу, 18 марта, в Сумской области будут открыты маршруты для гуманитарных коридоров