Некоторые представители парламента Италии заявили, что после обращения Владимира Зеленского хотят услышать владимира путина. Такую инициативу выдвинули представители правящей коалиции партий "5 звезд" и "Лига".

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

"Мы также хотим пригласить путина, чтобы услышать коллегу", - заявил депутат Никола Гримальди.

Стоит отметить, что Гримальди проголосовал против предоставления Украине летального оружия.

"Голос совести. Но я предупредил лидера группы Давиде Криппа и остальных. Я не ищу слез. Но я не думаю, что отправка летального оружия в Украину имеет решающее значение для конфликта", - прокомментировал депутат.