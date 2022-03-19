В парламенте Италии хотят после Зеленского услышать обращение путина [ Редактировать ]
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Некоторые представители парламента Италии заявили, что после обращения Владимира Зеленского хотят услышать владимира путина. Такую инициативу выдвинули представители правящей коалиции партий "5 звезд" и "Лига".
Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.
"Мы также хотим пригласить путина, чтобы услышать коллегу", - заявил депутат Никола Гримальди.
Стоит отметить, что Гримальди проголосовал против предоставления Украине летального оружия.
"Голос совести. Но я предупредил лидера группы Давиде Криппа и остальных. Я не ищу слез. Но я не думаю, что отправка летального оружия в Украину имеет решающее значение для конфликта", - прокомментировал депутат.
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