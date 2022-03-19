Правительство Германии рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного оружия для самозащиты. Однако власти не будут раскрывать никаких деталей.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что видит "мало дальнейших возможностей" для предоставления оружия через Бундесвер.

"Возможности Бундесвера исчерпаны. Мы выясняем, какие возможности существуют помимо этого", - заявила она.

При этом министр подчеркнула, что если оружие закупается у немецких компаний для поставки в Украину, то за это будет отвечать Министерство экономики, потому что это будет экспорт оружия.

Ламбрехт отметила, что власти позаботятся, чтобы предстоящая поставка не стала целью россии.

"Конечно, русские тоже ведут разведку, и я не хочу подвергать опасности тех, кто осуществляет такие перевозки, и не хочу делать эти поставки мишенью", - заявила она.