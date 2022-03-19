Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир немедленно остановить россию, наказать ее сейчас. Пока другие агрессоры в мире не начали войны.

"Если не остановить россию сейчас, если не наказать россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей", - отметил Зеленский.