"Агрессоры в мире начнут войны": Зеленский призвал остановить россию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир немедленно остановить россию, наказать ее сейчас. Пока другие агрессоры в мире не начали войны.
"Если не остановить россию сейчас, если не наказать россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей", - отметил Зеленский.
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