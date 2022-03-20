В субботу вечером, 19 марта, Харьков снова подвергся серьезным обстрелам со стороны оккупантов. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

В результате погибли мужчина и девятилетняя девочка.

Для нас каждый обстрел - это болезненное испытание. В результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ (Харьковского тракторного завода - ред.) погибли гражданские - мужчина и 9-летний ребенок. Приносим искренние соболезнования родным.

Тем временем в сети появились видео обстрелов. По словам очевидцев, под вражеский огонь попали районы Салтовка, ХТЗ и Рогань.